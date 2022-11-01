Сегодня в Севастополе стартовал осенний призыв в армию

Сегодня, 1 ноября 2022 года, в России начинается осенний призыв на службу в армию.

По стране планируется призвать 120 тысяч солдат. В зону спецоперации их обещают не отправлять. Согласно указу президента России Владимира Путина, призыв на военную службу пройдет с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. Действие документа распространяется на россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не числящихся в запасе.

В 2022 году не будет проводиться призыв на военную службу в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, около 500 молодых севастопольцев попадут под осенний призыв.