В Крыму спасли мужчину, упавшего в канал

В Джанкойском районе сотрудниками полиции во время несения службы в ночное время спасен мужчина из канала.

«Осуществляя обход территории, полицейские услышали всплеск воды и крики мужчины о помощи. Подойдя ближе они увидели в воде мужчину, который просил о помощи, так как не мог самостоятельно выбраться из воды из-за сильного течения и скользких плит русла канала», — рассказали в пресс-службе республиканского УМВД.

Правоохранители вытащили обессиленного мужчину на берег. Спасенным оказался 41-летний местный житель, который рассказал, что возвращался домой на велосипеде и решил остановиться, чтобы спуститься к воде. Поскользнувшись на скользкой после дождя плите, мужчина упал в воду и не смог самостоятельно выбраться.

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Ольга Сурикова