Развожаев встретился с жителями Фиолента

Вчера вечером, 20 июня, в здании Дворца культуры рыбаков губернатор Севастополя Михаил Развожаев встретился с жителями садовых товариществ Фиолента.

Несмотря на то, что заявленная тема встречи была предварительное обсуждение проекта правил землепользования и застройки, большую часть времени градоначальник отвечал на вопросы жителей Фиолента о текущей жизнедеятельности района.

Однако, были и вопросы, связанные с ПЗЗ. Например, почему ПЗЗ принимаются раньше генерального плана. Губернатор сообщил, что проект ПЗЗ призван узаконить существующее положение дел, а с генеральным планом планируют разбираться позже.



Тем не менее подавляющее количество времени звучали вопросы о ремонте дорог, устройстве детских площадок, водо, газо и электроснабжения.

К примеру, несколько севастопольцев пожаловались на реализацию программ по благоустройству ТОСов и конкурсу «Самый дружный двор». Также много вопросов возникло по Фиолентовскому шоссе, которое люди требовали расширить дороги, а не ремонтировать.

Отвечать на вопросы жителей Развожаеву помогали руководители департаментов транспорта, городского хозяйстве и капитального строительства.

Подытоживая встречу Михаил Развожаев рассказал, что СНТ на Фиоленте скорее всего будут развиваться в рамках реализации механизма КРТ, а также призвал участвовать жителей в слушаниях по проекту ПЗЗ.

Губернатор подчеркнул, что в рамках этих встреч обязательно нужно направлять предложения, это станет первым юридическим шагом к изменениям в проект правил,которые хотят люди.

Напомним, 20 июня в Севастополе прошли первые встречи представителей правительства, разработчиков проекта правил землепользования и застройки и жителей Андреевки, Качи, Верхнесадового и Нахимовского муниципалитета.

Дмитрий Островский