В Севастополе осудили мошенницу, которая обокрала 90-летнюю пенсионерку

Пожилая женщина пустила ее в дом

Ленинский район суд Севастополя вынес приговор в отношении жительницы Краснодарского края, которая обманула и обокрала пожилую женщину.

На суде было установлено, что гостья города в мае этого года обратилась к незнакомой ей пожилой женщине 1932 года рождения и под предлогом размена пяти тысяч рублей подсунула ей две сувенирные банкноты номиналом 5000. Пенсионерка повела незнакомку к себе домой, чтобы помочь с разменом.

«При этом она достала деньги из своих сбережений в серванте, а злоумышленница, пока хозяйка отвлеклась, тайно похитила оттуда еще 300 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Женщина признана виновной в мошенничестве и краже в крупном размере: она обокрала пенсионерку на 310 тысяч рублей.

Ей вынесено наказание в виде лишения свободы на срок один год и один месяц с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в Севастополе судили жительницу Тимашевск Краснодарского края, которая заставила поверить пенсионерку в то, что в стране проводиться денежная реформа и похитить у нее крупную сумму денег.

Ольга Сурикова