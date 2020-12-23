Сегодня утром должны вернуться газ и тепло в дома севастопольцев

В правительстве попросили утром быть всем дома

В Севастополе к вечеру завершены работы на магистральном газопроводе, где произошла утечка газа. Об этом журналистам рассказал вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин, пишет пресс-служба правительства.

«Работы по плану начались в 4 утра. На 18.00 работы осталось максимум на 30-40 минут — по последнему сварному шву. В 19:00 мы планируем отдать систему под продувку и заполнение газом. В районе 20 часов «Севтеплоэнерго» планируют подать газ на все котельные. Начнется их поэтапный запуск», — отметил Николай Жигулин.

Он пообещал, что примерно к 23 часам начнется подъем параметров теплоносителя и подача тепла в многоквартирные дома, а также в дома частного сектора.

Газ в многоквартирные дома будет подан утром, поскольку пуск голубого топлива в ночное время запрещен.

«В связи с этим у меня большая просьба к севастопольцам, чтобы утром с 8:00 они предоставляли доступ всем службам, чтобы управляющие компании, газовые службы могли подать газ», — сказал Николай Жигулин.

Напомним, утечку газа на магистральном газопроводе на пересечении улиц генерала Мельника и Лабораторного шоссе, где строится крытый каток с искусственным льдом, выявили рабочие. Специалисты ПАО «Севастопольгаз» установили на трубе хомут. В понедельник, 21 декабря, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил оперативно заменить часть трубы.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

104, + 7(8692) 41-77-11; +7(8692) 41-77-10 – ПАО «Севастопольгаз»

1563 – ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба)

А также в аварийных службах управляющих компаний

(работают круглосуточно):

ГУПС «УК «Нахимовского района»

Аварийная служба т. 99-99-91, +7978-888-02-80.

ООО «УК «Гагаринского района – 1»

Аварийная служба +79788768524

ГУПС «УК «Гагаринского района – 2»

Аварийная служба. +79788768524, 63-03-70, в дневное время с 08.00 – 17.00 тел. 41-66-10, моб +7978- 658-16-28

ГБУ Госжилфонд»

Аварийная служба +79786070553

ГУПС «УК «Стрелецкая бухта»

Аварийная служба +79788768524

ГУПС «УК «Север»

Аварийная служба +79789863001, 71-46-81

ООО «УК Центр»

Аварийная служба +79781418035, 55-20-29

ГУПС «УК «Инкерман»

Аварийная служба +79785131971

ООО «Управляющая компания»

Аварийная служба +79786070553, +79785983864

ГУПС «УК «Балаклавского района»

Аварийная служба +7978 763 19 79