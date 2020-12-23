ЛДПР в Севастополе защищает права инвалидов на доступную среду

В партии готовы принимать жалобы на несоответствие общественных пространств

Севастопольское отделение ЛДПР готово активно помогать людям с ограниченными физическими возможностями отстаивать их право на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры города, говорится в сообщении пресс-службы.

Координатор Нахимовского отделения ЛДПР Наталия Самойленко провела встречу с активистами Севастопольской организации общества инвалидов и региональной организации «Инвалиды Севастополя».

Руководство и актив организаций всерьёз обеспокоены несоблюдением строительных норм, касающихся обеспечения доступности для передвижения инвалидов, как при строительстве новых объектов, так и при реконструкции и капитальном ремонте существующих. В том числе, речь идет о нарушениях при ремонте и реконструкции дорог и тротуаров, парков и скверов, а также придомовых территорий.

«Основной закон, по которому работают общественные организации инвалидов, указывает на то, что в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, (ст.15 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)», — пояснила Наталия Самойленко.

Она добавила, что этим же законом предусмотрено, что органы исполнительной власти всех уровней и органы местного самоуправления, а также организации разных форм собственности привлекают полномочных представителей общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов.

По словам представителя ЛДПР, руководство организаций инвалидов жалуются на то, что проектные и строительные работы в нашем городе очень часто проходят в обход этого закона.

В регионе есть и судебная практика, которая защищает права инвалидов в этом вопросе.

«Много обращений в Севастопольское отделение ЛДПР было по узакониванию гаражей инвалидов, когда все понимают, что по закону нужно снести, а по-человечески необходимо помочь людям, которым этот гараж положен по закону, предложив альтернативное место. Но никто из чиновников этим заниматься не собирается», — заметила координатор Нахимовского отделения ЛДПР.

Партийцы призывают граждан, у которых есть вопросы к работам по благоустройству общественных пространств, в том числе, дворовых территорий, где проживают инвалиды, обращаться в отделение ЛДПР. Возможно приглашение на место эксперта, который даст заключение в каждом конкретном случае.

«Также, возможно, наша фракция в заксобрании готова озвучить с трибуны вопрос о необходимости контроля за соблюдением строительных норм, касающихся беспрепятственного доступа инвалидов к строящимся, реконструируемым и капитально ремонтируемым объектам, ведь это в дальнейшем снимет нагрузку на бюджет: не надо переделывать, а можно и нужно сразу учитывать необходимость обеспечения доступной среды для инвалидов», — отмечает Самойленко.

Напомним, за помощью к депутату Законодательного собрания от ЛДПР Артёму Гордиенко обратились родственники пенсионерки, 1939 года рождения. Теперь профильные ведомства занимаются оформлением её документов.