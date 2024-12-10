Сотрудники Госавтоинспекции не только проверили документы у водителя, но и нашли марихуану у пассажира

Накануне ночью сотрудники ГИБДД на Черноморском шоссе остановили автомобиль «Hyundai Solaris» для проверки документов.
Сотрудники обратили внимание на 34-летнего пассажира, который сильно нервничал и был раздражителен. У мужчины обнаружили и изъяли пакет с марихуаной, весом 6,45 грамм.
По словам мужчины, вещество он хранил для собственного потребления, без цели сбыта.
Отделом дознания ОМВД России по г. Евпатории возбуждено уголовное дело.
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Анна Левина