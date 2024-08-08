На проспекте Античном начнут строить дорогу

Работы начнутся уже на следующей неделе.

Дорога свяжет жилые кварталы микрорайона «Омега» и обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов. Кроме того, она разгрузит улицу Героев Сталинграда и соединит пляж «Омега» с Камышовым шоссе.

Источник средств на строительство — инфраструктурный бюджетный кредит. Проект дороги был одобрен в прошлом году на заседании штаба комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина.

Согласно проекту, длина двухполосной дороги составит 1,73 км. Также предусмотрен тротуар, отделенный от проезжей части газоном, и велосипедная дорожка.

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Анна Левина