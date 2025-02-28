Херсонес Таврический приглашает на Масленицу

Масленица – один из самых любимых, ожидаемых и вкусных праздников нашей страны. Музей-заповедник «Херсонес Таврический» приглашает всех желающих отметить его 2 марта с 11:00 до 15:00 на площади у Центрального входа в учреждение культуры!

Уже в это воскресенье вас ждёт мероприятие «Широкая Масленица в Херсонесе». Все наши гости, включая посетителей с особыми потребностями, смогут радостно проводить зиму, отметить Прощеное воскресенье, поучаствовать в народных забавах и полакомиться ароматными блинами.

На празднике музея-заповедника каждый найдет себе мероприятие по душе:

12:00‒14:00 ‒ народные игры и забавы с веселыми скоморохами.

13:00‒13:30 ‒ викторина «Здравствуй, Масленица», на которой каждый сможет проверить свои знания о древнем славянском празднике.

14:00‒15:00 ‒ представление кукольного театра «Саквояж».

11:00‒15:00 ‒ вкусные блины и горячий чай, ярмарка ремесленников.

11:00‒15:00 ‒ работа стендовой выставки «Масленицу провожаем ‒ Великий пост встречаем». Она расскажет о смысле и традициях праздника, о Прощеном воскресенье и о подготовке верующих к Великому посту.

А пока ждете 2 марта, узнайте, какие блины пекут в Севастополе на Масленицу, и вдохновитесь на кулинарные подвиги! «Севкор» пообщался с жителями Севастополя об их предпочтениях.