Развожаев недоволен работой управляющих компаний по информированию об убежищах

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании раскритиковал работу управляющих компаний по подготовке подвалов и подъездов для укрытия от возможных происшествий.

Глава города остался недоволен, проведенной работой по размещению на подъездах информационных баннеров и навигационных табличек.

«Я просил сделать капитально, чтобы ветром это не уносило с подъездов. Наклейки сделать какие-то нормальные. Сейчас средства полиграфии это позволяют. Сделайте это централизованно, а не возлагайте на управляющие компании. Просто они или не понимают серьезности всей этой работы, или ни черта не умеют делать»,- обратился к членам правительства Севастополя градоначальник.

Он пояснил, что в докладах городских коммунальщиков сообщается о двух тысячах подготовленных подъездов. Однако через интернет поступают жалобы о том, что работа выполнена ненадлежащим образом.

Губернатор поручил еще раз проверить все подъезды, к работе по инспеции привлечь сотрудников Общероссийского народного фронта, а также сообщил, что к концу недели сам проверит принятые меры.

Напомним, в сентябре губернатор также обещал самостоятельно проверить подвалы, подготовленные под убежища.