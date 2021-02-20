Сегодня часть Севастополя осталась без воды

В Севастополе с 05:30 до 15:00 (ориентировочно) отключено водоснабжение на улицах: Карантинная, Катерная, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Пионерская, Саперная, Корсунская, Панаса Мирного, Новикова-Прибоя, Понтонная, Пожарова, Генерала Петрова, Нефедова.
Как сообщает пресс-служба правительства, вода отключена из-за аварии.
В период проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения будет осуществляться подвоз воды по адресам:
- с 07:15 до 11:00 – ул. Карантиная, 16; Пионерская, 3;
- с 11:15 до 13:00 – ул. Пожарова, 6;
- с 13:00 до 15:00 – ул. Новикова-Прибоя, 35 и частный сектор;
- с 15:00 до 18:00 – ул. Карантиная, 16; Пионерская, 3; Пожарова, 6
Фото: пресс-служба правительства Севастополя