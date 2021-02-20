Бельбекский водозабор сдадут к годовщине «Русской весны»

С 1 марта начнется пуско-наладка

Военные строители приступили к врезке трубы Бельбекского водозабора в магистральный Днепровский водовод. Работы проинспектировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В селе Поворотное проходит один из ключевых технологических процессов: врезка трубы Бельбекского водозабора в магистральный Днепровский водовод. Фактически работы на объекте выходят на финальную стадию», – рассказал Развожаев, передает пресс-служба правительства города.

Процесс предусматривает многоступенчатую комплексную очистку воды.

Создание гидротехнических сооружений на реке Бельбек с водоочистными сооружениями, водопроводными насосными станциями и ковшовым водозабором предполагает переброску паводковых вод в Днепровский водовод.

«На следующей неделе в рабочем порядке начнется заполнение ковша, и к 1 марта в режиме пуско-наладки планируется запустить объект. Далее понадобится порядка двух недель на отладку процесса, чтобы к очередной годовщине «Русской весны» можно было объект полностью сдать, но с 1 марта, как и обещали, объект будет работать в режиме пуско-наладки, вода уже пойдет в городские сети», – рассказал глава города.

По его словам, водозабор будет обеспечивать подачу порядка 50 тысяч кубических метров в сутки. Это позволит экономить воду Чернореченского водохранилища.

Напомним, реку Бельбек пустили в новое русло, чтобы в дальнейшем подавать воду оттуда жителям Севастополя. Кадры пуска опубликовал на своем канале пользователь YouTube Игорь Корсаков.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя