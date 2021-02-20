Ночью в Севастополе горел недостроенный дом

Загорелись вещи

Сегодня ночью в Севастополе в Нахимовском районе загорелся недостроенный частный дом. Сообщение о пожаре и задымлении поступило в 00:20.

«По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: два отделения 2-й пожарно-спасательной части», – говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

По прибытии было установлено, что в постройке горят вещи – площадь пожара, по первичной информации, составляла 5 квадратных метров.

На тушение был подан 1 ствол «Б». В результате происшествия никто не пострадал.

Причины и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются специалистами.

Напомним, в Гагаринском районе Севастополя сгорел строительный вагончик, пострадали два человека.

Ольга Сурикова