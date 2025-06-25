Что грозит водителям, которые оставляют животных в машине

Водителям, которые оставляют своих питомцев в закрытых автомобилях в жаркую погоду, грозят серьёзные административные и уголовные наказания.

Согласно статье КоАП, за несоблюдение требований к содержанию животных нарушителю может быть вынесено предупреждение или назначен штраф до 3 000 рублей. Однако если в результате халатности животное получило страдания, ухудшилось его здоровье или наступила гибель, владельцу грозит уголовная ответственность.

В этом грозит штраф до 80 000 рублей, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы на срок до одного года, арест до шести месяцев либо лишение свободы на срок до трёх лет.

Эксперты и зоозащитники напоминают: даже при относительно невысокой температуре воздуха внутри автомобиля очень быстро становится опасно жарко для животных. Оставлять питомцев в машине даже на короткое время категорически запрещено. Прохожие имеют право вызвать полицию, чтобы предотвратить трагедию.

Водителям советуют всегда брать животных с собой либо оставлять их дома в комфортных условиях.

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