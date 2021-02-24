СЧАСТЛИВАЯ СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ СЕМЬЯ

Нам хочется верить, что самые счастливые семьи живут в Севастополе. Ведь невозможно жить возле моря и быть несчастливым.

Севастопольский психолог, арт-терапевт Виктория Мартюшева считает, что цементирует семью любовь, а уж наш город-герой знает, что такое настоящая любовь и как ее нужно защищать и беречь.

По данным Росстата, Севастополь является востребованным местом для сочетания себя узами брака. По итогам 2020 года наш город занял четвертое место в России по числу свадеб, сыгранных на тысячу жителей (6,9), уступив лишь Санкт-Петербург (7,6), Камчатскому краю (7) и Сахалинской области (7).

Понятно, что в лидеры попали романтические места. Севастополь тоже привлекает гостей своей красотой и романтичными пейзажами. В 2019 году город стал вторым по числу сыгранных свадеб, уступив лишь Санкт-Петербургу.

Работники ЗАГСов констатируют, что часть браков, естественно, приходится на долю гостей из других регионов.

При этом число разводов на тысячу браков составило 623. Цифра эта осталась неизменна с 2019 года.

И вот после сухих цифр хочется узнать, в чем секрет счастья севастопольских семей и какие у них есть проблемы.

Каждая семья счастлива по-своему

У каждой счастливой семьи есть свои секреты. Мы решили пообщаться с несколькими ячейками нашего города. Молодой семьей Карауловых и без пяти минут «бриллиантовой семьей» Путилиных.

Сначала заглянем на огонек к молодым. Они еще только три года вместе. И имеют, типичные, назовем так, «задачи» молодой семьи: ипотека и маленький сыночек, но при этом всегда в своей жизни оставляют место для юмора.

«Иметь семью это уже счастье. Счастливая семья — это та, где есть уважение, взаимопонимание, чувство, что вы нужны друг другу, где ценят и любят, где всегда есть место юмору и улыбкам».

Конечно, мы считаем себя счастливой семьей. Наша долгая совместная жизнь только начинается, мы только три года вместе. Наш секрет прост: дополняем друг друга, он спокойный, я импульсивная, он молчаливый, я болтушка, он реалист, я мечтательница. А ещё мы очень часто шутим», — делятся молодые.

Они мечтают больше путешествовать и поскорее выплатить ипотеку.

А вот Нина Карповна и Станислав Георгиевич Путилины прожили вместе уже почти 58 лет, в 2023 они отметят, дай Бог им здоровья, бриллиантовую свадьбу.

«Мы не задавали себе такой вопрос, знаете, в советское время все было проще. Сейчас молодые пары устраивают шикарные свадьбы, выкидывают огромные деньги, даже берут кредиты.

А мы со Славой просто пошли и расписались в Ленинском загсе, пошли в кафе, поели чебуреки, и мои тетушки подарили нам эмалированный тазик, у нас не было вообще ничего. Негде было жить. Одна из моих теток разрешила нам пожить в ее старом доме, на самом деле, это была хибара, там не было даже отопления, Славик сам своими руками смастерил печь. Но мы были молоды, счастливы, беззаботны, впереди была жизнь, много работали, потом бегали на танцы, в летний кинотеатр на Матросском бульваре, всегда были в окружении друзей и родни.

Я честно не понимаю, почему сейчас молодые семьи поживут пару лет и разбегаются, ведь все у них есть, и жилье, и машины, и не надо работать в две смены на заводе, чтобы прокормить семью, как мы со Славиком всю жизнь работали», — делится Нина Карповна.

И, действительно, раньше, совсем раньше, мужчины охотились, а женщины охраняли огонь и смотрели за детьми (собственно, отсюда пошло выражение «хранительница домашнего очага»). И вопрос о счастье особо не стоял. Принес мужчина мамонта – все счастливы, остались без ужина или погас огонь – не счастливы.

В современном мире все намного сложнее. Сейчас недостаточно принести продукты на ужин, чтобы семья была счастлива. Ведь хочется жить в хорошей квартире, ездить на качественной иномарке, работать на престижной работе, отдыхать за границей, иметь красавицу жену (богатого мужа), лапочку-дочку и красавца-сыночка.

Для этого у семьи должна быть хорошая экономическая составляющая, благоприятные условия в стране, городе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев считает, что «ценность жизни мы осознаём в полной мере тогда, когда появляется семья, появляется жизнь друг ради друга. Отрадно, что и сегодня для большинства людей семья и любовь остаются главными ценностями».

«Семьи, в которых много детей – это залог успешного развития государства и основа процветания нашей страны», — отмечает глава города.

Фото: с личной страницы Михаила Развожаева/vk.com

А что делает город, чтобы семьи Севастополя были еще счастливее

Этот вопрос наше издание задало правительству города. И вот какую информацию мы получили:

С 2020 года в Севастополе, как считают в исполнительной ветви власти, отмечается значительное улучшение финансового положения семей с детьми за счет внедрения новых мер социальной поддержки, повышения размера прежних пособий.

А именно:

– ведена дополнительная мера при рождении второго ребенка – региональный материнский капитал на детей, рожденных начиная с 2019 года. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей. На сегодняшний день такую меру уже оформили более 800 семей.

– ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно), размер выплаты в 2021 году составляет 6138 рублей (на сегодняшний день такое пособие оформили более чем на 7000 детей).

– с 1 июня 2020 в 2 раза увеличен размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет (с 3375 рублей до 6 752 рублей). Выплату в повышенном размере получают 769 семей.

– ведены доплаты на каждого ребенка из многодетной семьи (25% и 50% величины прожиточного минимума); исключен верхний предел выплаты в размере 3500 рублей. На сегодня на учете в органах соцзащиты состоит 3551 малоимущая семья.

За прошлый год различные меры социальной поддержки получили 15 400 семей с детьми на общую сумму почти 1, 9 млрд рублей.

А с 1 сентября 2020 года каждой новоиспеченной маме вручается еще подарок новорожденному на общую сумму 5836 рублей. За четыре месяца 2020 года было выдано 1202 комплекта. Не останутся малыши и 2021 года рождения без подарков от губернатора.

Поэтому рожайте, дорогие севастопольцы, укрепляйте и пополняйте свои семьи.

«В Севастополе есть люди, которые прожили вместе и 50, и 60 лет. Воспитали прекрасных детей, продолжают помогать своим внукам и правнукам. В этом и заключается истинная ценность жизни», — подчеркивает Развожаев.

Мы как раз поинтересовались у Нины Карповны, что же их семье, которая смогла пронести свою любовь через всю жизнь, может не хватать для счастья.

«Для счастья не хватает только здоровья и друзей, многие из них уже ушли. Это очень страшно понимать, что тех, с кем ты вместе учился в школе, бегал на танцы, растил детей, а потом и ностальгировал по юности уже нет в живых…К сожалению, у моего Славика Альцгеймера, сейчас он помнит только меня, напоминает годовалого ребенка, ему улыбнешься – он улыбается в ответ, обнимешь – он обнимет, поцелуешь – он поцелует, уже практически не говорит, зато сидит и целыми днями читает… Это страшная боль, когда с твоим самым близким человек, с которым ты прожил почти 60 лет, случается такая беда…А сейчас счастье – в детях, во внуках, у нас со Славиком есть и правнук Тимоша, ему недавно исполнилось 7 лет и он скоро пойдет в школу», – поделилась с нами Нина Путилина.

Молодым севастопольским парам она пожелала любить друг друга искренне, «не заморачиваться на всякую шелуху вроде денег и карьеры».

«В марте мне исполнится 80 лет, и я вам скажу с высоты прожитых лет – в жизни имеет значение только две вещи — здоровье и любовь близких!», – добавила счастливая мама, бабушка и прабабушка.

Свое пожелание высказали и супруги Карауловы: «Хочется пожелать другим семьям никогда не забывать, почему они вместе и решили стать семьей».

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А вы знали, что короны, которые надевают венчающимся парам в церкви, являются символом мученического венка – обещания друг другу пройти испытания.

Так вот давайте брать пример с родного города и вместе большой счастливой севастопольской семьей справляться со всеми трудностями.

Ольга Сурикова