СБУ обвинила в госизмене моряка с единственной украинской подлодки в Севастополе

Управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области предъявило обвинение в госизмене моряку с единственной украинской подлодки «Запорожье», которая осталась в Севастополе после присоединения полуострова к России в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что с 2011 года моряк, имя которого не раскрывается, проходил военную службу в должности инженера радиотехнической боевой части большой подводной лодки «Запорожье» центра морских операций ВМС Украины. В 2014 году он отказался выполнить приказ о передислокации лодки на территорию Украины.

Приказом Минобороны Украины моряк лишен офицерского звания и уволен с военной службы. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Подводная лодка «Запорожье» советского производства была спущена на воду в 1970 году. После воссоединения полуострова субмарина не была принята в состав Вооруженных сил России. Также и Украина тогда официально отказалась ее забрать из Севастополя. Сейчас судьба субмарина остается нерешенной, стоял вопрос об открытии в ней музея.

Ольга Сурикова