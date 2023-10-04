Прокуратура Севастополя начала проверку по факту падения 5-летнего мальчика в люк

В Севастополе 5-летний мальчик упал в люк бетонного колодца, глубиной больше пяти метров. Вместо крышки тот был прикрыт пенопластом.​ Ребенок получил перелом позвоночника.

Беда случилась 2 июня 2023 года в частном секторе в районе Сапун-горы. С того момента пятилетний мальчик проходит непрерывное лечение и реабилитацию, рассказывает мама пострадавшего Вити Лилия Горбунова, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

«У него компрессионный перелом позвоночника. Мы лежали 21 день в больнице. Потом нас отправили домой лежать. Мы купили тоненький матрас, чтобы лежать на твердом. И он у на с лежал еще дома, почти три недели. К нам домой еще приезжал педиатр. Потому что надо было смотреть. Потом мы уехали в реабилитационный центр Севастополя. Там тоже лежали 21 день», — рассказывает женщина.

По словам мамы мальчика, прошло несколько месяцев прежде чем ее сын снова мог сделать шаг. По словам врачей, маленький Витя чудом остался жив и сохранил возможность двигаться. Из колодца его доставали мама и сосед, который принес высокую лестницу. Они на руках отнесли мальчика домой и стали ждать скорую.

Пока что, по оценкам медиков, полное восстановление Вити займет около полутора лет.

Также мама посетовала, что люк строителями так и не был огражден и закрыт, его родители накрыли самостоятельно.

Сегодня появилось заявление прокуратуры, в котором говорится, что ведомством начата проверка.

«В ходе проверки будут установлены лица, ответственные за содержание люка, их действиям будет дана оценка», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры города.

Также планируется изучить законность постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту. В сентябре 2023 года прокурор Нахимовского района отменил данное процессуальное решение органов внутренних дел. Ход и результаты дополнительной проверки по материалу находятся на контроле.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Напомним, в начале этого года в сквере имени Ивана Голубца маленький мальчик провалился в люк.

Ольга Сурикова