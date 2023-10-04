Рособрнадзор будет собирать сведения для воинского учета об учащихся

Рособрнадзор будет заниматься сбором информации об учащихся школ, студентах колледжей и университетов, а также аспирантах и ординаторах, которую потом передадут в единую базу данных для ведения воинского учета. Данное постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ гласит, что сбор сведений затронет «обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам».

Аналогичным сбором данных Рособрнадзор будет заниматься также среди россиян, обучающихся по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, учащихся школ и студентов колледжей.

Ольга Сурикова