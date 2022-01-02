Сборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде из-за неправильно надетых масок

Сначала их обвинили в пьянстве

Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде по причине неправильно надетых медицинских масок, сообщили в Федерации хоккея России (ФХР).

При этом ранее журналистка шведского телеканала SVT Мария Леманн написала о том, что российская и чешская команды были сняты с рейса из-за пьянства, курения и отсутствия масок. Позже источник ТАСС уточнил, что команда снята с рейса из-за нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым, а к самим игрокам претензий не было.

В Федерации хоккея России рассказали, что в настоящий момент игрокам куплены обратные билеты, команда уже вылетела в Россию из Калгари с пересадками в Торонто и Франкфурте и прибудет в Москву вечером 2 января.

«ФХР выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием российской команды с рейса Калгари — Торонто, у канадского авиаперевозчика, Международной федерации хоккея и трех сборных, с которыми российская команда должна была вылететь в Европу. Основная претензия у перевозчика к представителям российской делегации, из-за которой команду сняли с рейса, — медицинские маски, которые были надеты всеми членами делегации, но, по мнению представителей канадской авиакомпании, надеты неправильно», — добавили в ФХР.

Молодежный чемпионат мира был отменен после присуждения технических поражений командам США, Чехии и России из-за положительных результатов тестов на коронавирус.

Ольга Сурикова