Начало года в Севастополе выдалось дождливым

На смену солнцу будет приходить дождик

В Севастополе ближайшую неделю будет лить дождь.

Сегодня, 2 января, в городе облачно. Ночью и днем небольшой дождь.

Ветер северный ночью 15-20 м/с, днем 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью и днем +6…+8°.

3 января сохранится аналогичная погода облачно.

Только температура понизиться днем до +7…+9°.

Такая же погода ждет нас и 4 января. Ночью и днем будет небольшой дождь. А температура воздуха ночью и днем +7…+9°.

А вот 5 января дождик прекратится, будет солнечная погода. Днем +7…+12°.

В канун Рождества, 6 января, днем будет до +13.

На Рождество, 7 января, дождик будет вперемешку с солнечной погодой, температура воздуха +12°

При этом в субботу, в воскресенье, 8 и 9 января, дождя уже не будет. Солнечная погода. Днем +10°.

В Крыму в связи с прохождением фронтальных разделов в течение суток 2 января ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в южных, центральных и восточных районах очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололед, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, 2 января порывы до 25 м/с.