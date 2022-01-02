В Севастополе 1 января от коронавируса умерли два человека

Оба пожилого возраста
В Севастополе по состоянию на 2 января зарегистрированы 50 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.
51 человек выписан после выздоровления.
Умерли два человека в возрасте 65 и 73 лет.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 797 человек.
В настоящий момент выздоровели 50 167 человек, 1 842 умерли.
Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.
Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 2 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.
Ольга Сурикова