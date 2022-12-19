Белгород попал под тяжелый обстрел. Есть погибшие

Для Белгорода и Белгородской области 18 декабря оказалось тяжелым днем — регион был обстрелян со стороны ВСУ Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«1 человек погиб, 10 человек ранено. 7 из них уже находятся дома, находятся на амбулаторном лечении. Вся необходимая медицинская помощь оказывается тем, кто еще находится в больнице. 75 жилых и промышленных построек, квартир пострадало, а также около 40 автомобилей», — написал он, подводя итог произошедшего.

Что касается погибшего: мужчина приехал в область из Тамбова и работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.

Он уточнил, что в Краснояружском районе после обстрела ночью 2 человека ранены, 8 жилых и нежилых помещений и зданий пострадало, а также 2 автомобиля.

Утром будет продолжен подомовой обход и начнутся восстановительные работы. Везде созданы информационные центры.

«Пожалуйста, не переживайте, обращайтесь сразу и мы постараемся максимально быстро отреагировать. Все сделаем для того, чтобы, закрыв поврежденные кровли, восстановив оконное остекление, дать возможность людям вернуться в свои квартиры и жилые дома», — подчеркнул он в своем обращении.

Ольга Сурикова