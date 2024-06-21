Сбер откроет офисы и банкоматы на новых территориях уже на следующей неделе

Сбер планирует открыть 46 новых офисов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях уже на следующей неделе. Это включает в себя четыре полноформатных отделения, 26 офисов на площадках партнеров, включая МФЦ, и 16 мобильных офисов.

В полноформатных отделениях клиенты смогут получить доступ к полному спектру услуг и операций, включая дебетовые карты, кредитные продукты, валютообменные операции, кредитные продукты для бизнеса и другие.

В партнерских и мобильных офисах клиенты смогут получить основные продукты и услуги Сбера, такие как карты, платежи и потребительские кредиты.

Кроме того, в ближайшую неделю Сбер планирует довести количество своих банкоматов в Донецкой и Луганской народных республиках до 65 устройств.