Водитель автобуса, который высадил 11-летнюю девочку, заплатит штраф

Еще весной 2021 года вступил в силу закон, запрещающий высадку детей до 16 лет без сопровождения взрослых при отказе оплатить проезд.

Ситуация снова повторилась. В Феодосии водитель автобуса высадил 11-летнюю девочку, не оплатившую проезд. Мама девочки рассказала, что дочь ехала в художественную школу. Водитель автобус высадил ее за неоплату проезда, так как не сработала карта на валидаторе. Водителя оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Кондуктора и водители должны понимать, что, высаживая ребенка, который не оплатил проезд, они нарушают федеральный закон. Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья.