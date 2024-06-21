Прокуратура помогла сторожу вернуться на работу после незаконного увольнения

С учетом позиции прокуратуры Ленинского района г. Севастополя суд восстановил на работе незаконно уволенного сторожа Установлено, что в декабре 2023 года по инициативе работодателя из коммерческой организации уволен сторож якобы за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей. Вместе с тем, в действительности отсутствие мужчины на рабочем месте было связано с его временной нетрудоспособностью, о чем работодатель был уведомлен.

Ленинский районный суд г. Севастополя с учетом позиции прокуратуры вынес решение о восстановлении мужчины в прежней должности. Также в его пользу взыскан средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда на общую сумму 50 тыс. рублей.