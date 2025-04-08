Сбер на Форуме «Интеграция-2025» рассказал о поддержке Донбасса и Новороссии

В Ростове-на-Дону прошёл форум «Интеграция 2025. Перспективы развития исторических регионов России». Он объединил более 1 000 представителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, бизнеса и экспертов в различных отраслях. Главными темами Форума стали развитие Донбасса и Новороссии, их инвестиционная привлекательность, крупные инфраструктурные проекты, цифровизация и привлечение ресурсов для ускоренного роста всех сфер экономики.

На финансовой сессии, где отраслевое сообщество обсуждало предварительные итоги и задачи поддержки крупнейших проектов, эксперты Сбера представили данные о развитии в Донбассе и Новороссии. Банк создаёт в исторических регионах инновационную инфраструктуру: это уже 46 офисов, 414 банкоматов и почти 6 000 терминалов для безналичной оплаты товаров и услуг, где более 40% — с оплатой улыбкой с помощью биометрии. Суммарно офисы Сбера посетили уже 336 тысяч клиентов, жители Донбасса и Новороссии пользуются 150 000 дебетовых и кредитных карт. Кредитную поддержку на покупку жилья по льготным госпрограммам получили более 500 семей на сумму 2,1 млрд рублей.

Сбер комплексно работает с предпринимателями, помогает в повышении финансовой грамотности, росте уровня знаний о доступности льготных программ и возможностей развития своего дела на региональном и федеральном уровне, использовании технологий искусственного интеллекта для оптимизации рутинных бизнес-процессов. Так, 89% из 6 900 корпоративных клиентов Сбера имеют расчётные счета в банке, 88% пользуются СберБизнесОнлайн, 37% оплачивают расходы компаний бизнес-картами. Девять из десяти (6 700) предпринимателей, поддерживаемых Сбером — это малый бизнес. Суммарный объём предоставленной банком кредитной поддержки бизнесу Донбасса и Новороссии превысил 90 млн рублей.

Евгений Серяпин, Управляющий отделением Сбербанка в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях:

«Важным в развитии исторических территорий остаётся эффективное взаимодействие государства и бизнеса. Мы в Сбере даём жителям и бизнесу надёжные и удобные финансовые инструменты, поддерживаем ключевые отрасли и предпринимательские инициативы, помогаем регионам становиться экономически сильнее. В ДНР, Запорожье и на Херсонщине мы открыли 28 офисов разного формата, установили 267 банкоматов в самых удобных жителям локациях, создали сеть терминалов безналичной оплаты из более чем 3 000 устройств. Видим многократный потенциал роста в 2025-м году и продолжаем работать над повышением инвестиционной привлекательности, качества жизни и развитием всех доступных инструментов и решений. К примеру, приступили к новому большому этапу: с региональными Правительствами анализируем их цифровые потребности, формируем совместные проектные офисы для оценки и поддержки самых перспективных инвестиционных и цифровых проектов, внедряем решения с использованием технологий искусственного интеллекта».

Интеграция исторических территорий — это и возможности роста для компаний из соседних регионов, а также диверсификации бизнеса, представленного сразу в нескольких регионах России.

Константин Бугрим, Управляющий Ростовским отделением Сбербанка:

«Компании из Ростовской области уже работают и готовятся войти с предложениями товаров и услуг в исторические регионы. Сейчас очень важно помочь им создать и сохранить все условия для комфортного и эффективного развития бизнеса. Мы предоставляем кредитную поддержку и банковские гарантии, цифровые решения Сбера, вместе формируем аналитику рынков. Всё это суммарно помогло уже десяткам крупных и малых донских компаний эффективнее стартовать и продолжать расти в самых разных отраслях экономики Донбасса и Новороссии».

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