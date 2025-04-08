Цены на бензин в России могут вырасти

Что будет с ценами на бензин в России

Тарифная война, которую развязал президент США Дональд Трамп, скажется и на ценах на бензин в России

Как рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов, все из-за тарифных войн Трампа, вследствие которых нефть подешевела на 11 долларов.

Падение стоимости энергоресурса грозит сокращением нефтегазовых доходов страны. Если «черное золото» будет стоить дешево на протяжении многих месяцев, государству придется сократить расходы бюджета — в том числе траты на стабилизацию цен на АЗС, пишет URA.RU со ссылкой на Ордова.

«В последние годы государство применяло принцип демпфера, то есть субсидировало нефтепереработку, чтобы поддержать относительно низкие цены на бензин для потребителей. Теперь демпфер, вероятно, не получится финансировать в полном объеме, и это может привести к тому, что цена на горючее начнет увеличиваться быстрее, чем раньше», — объяснил специалист.

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Ольга Сурикова