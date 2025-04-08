Аграрии Крыма с опасением ждут заморозков в ночь на 9 апреля

Подсчитывать убытки от снега в Крыму будут утром в среду

Пока что фруктовые деревья в Крыму не пострадали от резкого похолодания и снега, на территории садов не фиксировали заморозков. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

Он заверил, что без урожая жители и гости полуострова не останутся.

«На 7 апреля температура на участках садов не опускалась ниже 2 градусов тепла. То есть реальных заморозков на почве сегодня нет. Несмотря на срывающийся снег и осадки по всему Крыму, нигде в садах минусовая температура не зафиксирована. Сейчас никаких вопросов о подмерзании и о гибели завязи нет», — прокомментировал ситуацию министр.

Однако показательной станет ночь на 9 апреля, когда температура начнет опускаться ниже ноля.

Именно она вызывает наибольше опасений у аграриев. Только по ее итогам садоводы смогут объективно оценить ситуацию с цветением фруктовых деревьев.

«Ориентиром для нас становится утро среды. Срез будем делать именно утром 9 апреля», — сказал министр.

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Ольга Сурикова