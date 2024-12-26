Сауны и бильярд пансионата «Изумруд» выставлены на торги

Помещения под сауны и прочие развлекательные услуги для отдыхающих в пансионате «Изумруд» выставлены на торги на право аренды.

Первый лот —это нежилое здание (сауна) площадью 150,1 кв.м, расположенное на первом этаже пансионата.

Стоимость стартует от 516 000 р за год. Заключить договор найма нужно на пять лет.

Второй лот — часть нежилого здания, общей площадью 265,8 кв.м, расположенного также на 1-м этаже пансионата «Изумруд».

Начальная стоимость договора аренды 852 000 рублей за год.

В назначении помещения указано «для оказания услуг санаторно-курортного лечения гостей и отдыхающих в пансионате «Изумруд».

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Ольга Сурикова