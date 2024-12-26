Гражданина Украины лишили земли в Севастополе

В Севастополе удовлетворен иск прокуратуры Севастополя о возложении на гражданина Украины обязанности произвести отчуждение земельного участка.

Как известно, иностранцы не имеют права владеть землей в пределах приграничной территории, в том числе в Севастополе.

Установлено, что житель Днепропетровской области Украины владел земельным участком площадью 400 кв. м в районе Монастырского шоссе. Мужчина добровольно не произвел отчуждение участка. Теперь его обязал это сделать суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Читайте также: Суд обязал гражданина Украины продать свой земельный участок в Севастополе

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова