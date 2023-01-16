Самый кровавый маньяк в истории России хочет на передовую в Украину

«Ангарский маньяк» Михаил Попков рассказал в интервью телеканалу Россия о своем желании принять участие в СВО на Украине.

Примечательно, что Попков хочет попасть на Украину не раньше весны, так как очень не любит морозы и не представляет, как сможет перенести переезд из тёплой камеры в холодный окоп. Напомним, на счету Михаила Попкова около 80 доказанных убийств (он совершил их, работая в милиции).

Напомним, ЧВК «Вагнер» опубликовала видео с возвращением первой группы бывших заключенных, участвовавших в СВО на Украине.

Дмитрий Островский