Когда и где в Севастополе пройдут Крещенские богослужения и освящение воды

Севастопольское благочиние подготовило расписание богослужений в храмах города на праздник Крещения Господня 18 и 19 января.
18 января
Храм Святителя Филиппа митрополита Московского (Бухта Казачья, конечная остановка автобуса 95а)
19:30 — после вечернего Богослужения крестный ход от храма до вод Черного моря бухты Казачьей (до 286 причала, яхт-клуб) и освящение воды;
20:00 — До отдания праздника — окунание верующих людей.
Храм в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Максимова дача)
22:00 — всенощное бдение, водосвятный молебен.
Храм св. ап. Андрея Первозванного (б. Омега)
22:00 — Всенощное бдение, исповедь;
00:00 — Божественная Литургия;
01:30 — Великое освящение воды.
Храм Богоявления Господня (Чернореченское водохранилище)
23:00 — Божественная литургия, молебен.
Храм мученицы Татианы
15:00 — Великое освящение воды
15:30 — Исповедь
16:00 — Всенощное бдение
19 января
Свято-Владимирский Собор (Херсонес, ул. Древняя, 1)
7:30-10:00 — Литургия;
10:00 — Великое освящение воды на соборной площади;
10:30 — Крестный ход от Свято-Владимирского собора в Карантинную бухту, освящение воды Черного моря и окунание верующих людей.
14:00 — Великое освящение воды Чернореченского водохранилища
Храм Святителя Николая Чудотворца (Камышовая бухта, пл. Свято-Никольская, 1)
7:30-10:00 — Литургия, после окончания которой великое освящение воды в храме;
10:30 — Начало крестного хода от пл. Свято-Никольской, 1 до б. Омега по маршруту: внутренняя сторона ул. Героев Сталинграда — ул. Античная — ул. Героев Сталинграда (центральная часть 100 м) — бухта Омега;
11:00 — освящение воды Черного моря и окунание верующих людей.
Храм Двенадцати Апостолов (Балаклава, ул. Куприна, 12-А)
8:00 — Литургия;
10:00 — Великое освящение воды в храме;
10:30 — начало крестного хода от ул. Куприна, 12а, до городского пляжа Балаклавы (возле «Избушки рыбака»);
11:00 — освящение воды Черного моря и окунание верующих людей.
Храм Святителя Филиппа митрополита Московского (Бухта Казачья, конечная остановка автобуса 95а)
8:00-10:00 — Литургия;
10:00 — Водосвятный молебен;
11:00 — Окунание верующих людей.
Храм святого апостола Филиппа (Радиогорка, ул. Михайловская)
9:00 — Божественная литургия, молебен;
11:00 — Крестный ход по маршруту от временного храма-часовни ул. Михайловская 19 до пересечения ул. Громова, к спуску к причалу;
11:30 — водосвятный молебен и окунание верующих людей.
Храм пророка Илии (поселок Любимовка)
8:00 — Божественная Литургия, водосвятный молебен.
Храм в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Максимова дача)
8:00-13:00 — освящение воды.
Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Токарева)
7:00 — Божественная Литургия, водосвятный молебен.
Храм великомученика Димитрия Солунского
8:00 — Божественная Литургия, водосвятный молебен.
Храм святого праведного воина Феодора Ушакова (проспект Победы)
8:00 — Божественная Литургия;
11:00 — Водосвятный Молебен.
Храм блаженной Матроны Московской
8:00 — Божественная Литургия;
9:30 — Водосвятный молебен.
Храм блаженной Ксении Петербургской
8:00 — Божественная Литургия;
9:30 — Водосвятный молебен.
Храм святителя Луки Крымского (пос. Сахарная Головка)
7:00 — Божественная Литургия;
8:30 — Молебен.
Храм в честь святых равноапостольных царей Константина и Елены (пос. Орловка)
8:00 — Божественная Литургия;
10:00 — Молебен.
Храм в честь рождества пророка и Крестителя Господня Иоанна (с. Хмельницкое)
8:00 — Божественная Литургия;
10:00 — Молебен.
Храм в честь апостола Андрея Первозванного (пос. Кача)
8:00 — Божественная Литургия;
10:30 — Молебен.
Храм Успения Пресвятой Богородицы на Мекензиевых горах
7:00 — Божественная Литургия, молебен.
Храм великомученика Феодора Тирона
8:00 — Божественная Литургия;
9:30 — Молебен.
Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского
8:00 — Божественная Литургия, молебен.
Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла
7:00 — Божественная Литургия;
9:00 — Молебен.
Храм Почаевской иконы Божией Матери (пос. Любимовка)
8:00 — Божественная Литургия, молебен.
Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» (пос. Солнечное)
8:00 — Божественная литургия, молебен.
Покровский собор
7:00 — Божественная литургия;
8:30 — Великое освящение воды.
Храм Всех Святых
7:00 — Божественная литургия;
9:00 — Великое освящение воды
Храм преподобного Сергия Радонежского
8:00 — Божественная Литургия, по окончании Литургии Великое освящение воды.
Храм великомученицы Варвары
8:00 — Божественная литургия;
10:00 — Великое освящение воды.
Храм Вознесения Господня
8:00 — Божественная Литургия;
10:00 — Молебен.
Храм святителя Спиридона Тримифунтского (детский больничный комплекс)
8:00 — Божественная Литургия;
9:30 — Молебен.
Храм в честь иконы Божией Матери «Блаженное Чрево, в родах Помощница» при 1-м роддоме
7:00 — Божественная Литургия;
9:00 — Молебен.
Храм святителя Феодосия Черниговского (ж/д вокзал)
7:00 — Божественная Литургия;
9:00 — Молебен.
Храм преподобного Сергия Радонежского (с. Орлиное)
8:00 — Божественная Литургия;
11:00 — Молебен.
Храм Державной иконы Божией Матери (с. Андреевка)
8:00 — Божественная Литургия;
9:30 — Молебен.
Храм пророка Илии (с. Верхнесадовое)
8:00 — Божественная Литургия;
10:00 — Молебен.
Храм св. ап. Андрея Первозванного (б. Омега)
8:00 — 12:00 — Великое освящение воды.
Свято-Никольский храм-памятник на Братском кладбище (Северная сторона)
8:00 — Божественная Литургия;
10:00 — Молебен.
Собор святых царственных страстотерпцев (Красная горка)
8:30 — Божественная Литургия, по окончании которой Великое освящение вод.
Храм святителя Луки Крымского при 1-й горбольнице
6:00 — Божественная Литургия; Великое освящение воды;
8:00 — Божественная Литургия; Великое освящение воды.
Храм святых воинов Александра Пересвета и Андрея Осляби (часть ПВО, район кладбища на 5-м км)
9:00 — Божественная Литургия, по окончании которой Великое освящение воды.
Храм святителя Митрофана Воронежского
9:00 — Божественная Литургия;
11:00 — Великое освящение воды.
Храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (пос. Любимовка)
8:00 — Божественная Литургия;
10:00 — Великое освящение воды.
Храм в честь Казанской иконы Божий Матери (с. Вишневое)
8:00 — Божественная Литургия;
10:00 — Молебен.
Храм Архистратига Божия Михаила
7:00 — Божественная Литургия;
9:00 — Молебен
Свято-Владимирский собор-усыпальница адмиралов
7:30 — Божественная литургия, молебен.
Храм великомученика Георгия Победоносца на Сапун-горе
9:30 — Божественная литургия, молебен.
Храм мученицы Татианы
7:30 — Божественная литургия
9:30 — Великое освящение воды