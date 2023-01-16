Когда и где в Севастополе пройдут Крещенские богослужения и освящение воды

Севастопольское благочиние подготовило расписание богослужений в храмах города на праздник Крещения Господня 18 и 19 января.

18 января

Храм Святителя Филиппа митрополита Московского (Бухта Казачья, конечная остановка автобуса 95а)

19:30 — после вечернего Богослужения крестный ход от храма до вод Черного моря бухты Казачьей (до 286 причала, яхт-клуб) и освящение воды;

20:00 — До отдания праздника — окунание верующих людей.

Храм в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Максимова дача)

22:00 — всенощное бдение, водосвятный молебен.

Храм св. ап. Андрея Первозванного (б. Омега)

22:00 — Всенощное бдение, исповедь;

00:00 — Божественная Литургия;

01:30 — Великое освящение воды.

Храм Богоявления Господня (Чернореченское водохранилище)

23:00 — Божественная литургия, молебен.

Храм мученицы Татианы

15:00 — Великое освящение воды

15:30 — Исповедь

16:00 — Всенощное бдение

19 января

Свято-Владимирский Собор (Херсонес, ул. Древняя, 1)

7:30-10:00 — Литургия;

10:00 — Великое освящение воды на соборной площади;

10:30 — Крестный ход от Свято-Владимирского собора в Карантинную бухту, освящение воды Черного моря и окунание верующих людей.

14:00 — Великое освящение воды Чернореченского водохранилища

Храм Святителя Николая Чудотворца (Камышовая бухта, пл. Свято-Никольская, 1)

7:30-10:00 — Литургия, после окончания которой великое освящение воды в храме;

10:30 — Начало крестного хода от пл. Свято-Никольской, 1 до б. Омега по маршруту: внутренняя сторона ул. Героев Сталинграда — ул. Античная — ул. Героев Сталинграда (центральная часть 100 м) — бухта Омега;

11:00 — освящение воды Черного моря и окунание верующих людей.

Храм Двенадцати Апостолов (Балаклава, ул. Куприна, 12-А)

8:00 — Литургия;

10:00 — Великое освящение воды в храме;

10:30 — начало крестного хода от ул. Куприна, 12а, до городского пляжа Балаклавы (возле «Избушки рыбака»);

11:00 — освящение воды Черного моря и окунание верующих людей.

Храм Святителя Филиппа митрополита Московского (Бухта Казачья, конечная остановка автобуса 95а)

8:00-10:00 — Литургия;

10:00 — Водосвятный молебен;

11:00 — Окунание верующих людей.

Храм святого апостола Филиппа (Радиогорка, ул. Михайловская)

9:00 — Божественная литургия, молебен;

11:00 — Крестный ход по маршруту от временного храма-часовни ул. Михайловская 19 до пересечения ул. Громова, к спуску к причалу;

11:30 — водосвятный молебен и окунание верующих людей.

Храм пророка Илии (поселок Любимовка)

8:00 — Божественная Литургия, водосвятный молебен.

Храм в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Максимова дача)

8:00-13:00 — освящение воды.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Токарева)

7:00 — Божественная Литургия, водосвятный молебен.

Храм великомученика Димитрия Солунского

8:00 — Божественная Литургия, водосвятный молебен.

Храм святого праведного воина Феодора Ушакова (проспект Победы)

8:00 — Божественная Литургия;

11:00 — Водосвятный Молебен.

Храм блаженной Матроны Московской

8:00 — Божественная Литургия;

9:30 — Водосвятный молебен.

Храм блаженной Ксении Петербургской

8:00 — Божественная Литургия;

9:30 — Водосвятный молебен.

Храм святителя Луки Крымского (пос. Сахарная Головка)

7:00 — Божественная Литургия;

8:30 — Молебен.

Храм в честь святых равноапостольных царей Константина и Елены (пос. Орловка)

8:00 — Божественная Литургия;

10:00 — Молебен.

Храм в честь рождества пророка и Крестителя Господня Иоанна (с. Хмельницкое)

8:00 — Божественная Литургия;

10:00 — Молебен.

Храм в честь апостола Андрея Первозванного (пос. Кача)

8:00 — Божественная Литургия;

10:30 — Молебен.

Храм Успения Пресвятой Богородицы на Мекензиевых горах

7:00 — Божественная Литургия, молебен.

Храм великомученика Феодора Тирона

8:00 — Божественная Литургия;

9:30 — Молебен.

Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского

8:00 — Божественная Литургия, молебен.

Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла

7:00 — Божественная Литургия;

9:00 — Молебен.

Храм Почаевской иконы Божией Матери (пос. Любимовка)

8:00 — Божественная Литургия, молебен.

Храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» (пос. Солнечное)

8:00 — Божественная литургия, молебен.

Покровский собор

7:00 — Божественная литургия;

8:30 — Великое освящение воды.

Храм Всех Святых

7:00 — Божественная литургия;

9:00 — Великое освящение воды

Храм преподобного Сергия Радонежского

8:00 — Божественная Литургия, по окончании Литургии Великое освящение воды.

Храм великомученицы Варвары

8:00 — Божественная литургия;

10:00 — Великое освящение воды.

Храм Вознесения Господня

8:00 — Божественная Литургия;

10:00 — Молебен.

Храм святителя Спиридона Тримифунтского (детский больничный комплекс)

8:00 — Божественная Литургия;

9:30 — Молебен.

Храм в честь иконы Божией Матери «Блаженное Чрево, в родах Помощница» при 1-м роддоме

7:00 — Божественная Литургия;

9:00 — Молебен.

Храм святителя Феодосия Черниговского (ж/д вокзал)

7:00 — Божественная Литургия;

9:00 — Молебен.

Храм преподобного Сергия Радонежского (с. Орлиное)

8:00 — Божественная Литургия;

11:00 — Молебен.

Храм Державной иконы Божией Матери (с. Андреевка)

8:00 — Божественная Литургия;

9:30 — Молебен.

Храм пророка Илии (с. Верхнесадовое)

8:00 — Божественная Литургия;

10:00 — Молебен.

Храм св. ап. Андрея Первозванного (б. Омега)

8:00 — 12:00 — Великое освящение воды.

Свято-Никольский храм-памятник на Братском кладбище (Северная сторона)

8:00 — Божественная Литургия;

10:00 — Молебен.

Собор святых царственных страстотерпцев (Красная горка)

8:30 — Божественная Литургия, по окончании которой Великое освящение вод.

Храм святителя Луки Крымского при 1-й горбольнице

6:00 — Божественная Литургия; Великое освящение воды;

8:00 — Божественная Литургия; Великое освящение воды.

Храм святых воинов Александра Пересвета и Андрея Осляби (часть ПВО, район кладбища на 5-м км)

9:00 — Божественная Литургия, по окончании которой Великое освящение воды.

Храм святителя Митрофана Воронежского

9:00 — Божественная Литургия;

11:00 — Великое освящение воды.

Храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (пос. Любимовка)

8:00 — Божественная Литургия;

10:00 — Великое освящение воды.

Храм в честь Казанской иконы Божий Матери (с. Вишневое)

8:00 — Божественная Литургия;

10:00 — Молебен.

Храм Архистратига Божия Михаила

7:00 — Божественная Литургия;

9:00 — Молебен

Свято-Владимирский собор-усыпальница адмиралов

7:30 — Божественная литургия, молебен.

Храм великомученика Георгия Победоносца на Сапун-горе

9:30 — Божественная литургия, молебен.

Храм мученицы Татианы

7:30 — Божественная литургия

9:30 — Великое освящение воды