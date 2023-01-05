ЧВК «Вагнер» демобилизовало первых экз-заключенных

Спецоперация в Украине
05-01-2023
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ЧВК «Вагнер» опубликовала видео с возвращением первой группы бывших заключенных, участвовавших в СВО на Украине.


Они завершили полугодовой контракт и получили помилование, рассказал журналистам руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете», — сказал он.

По информации компании, в первой группе помилованных — два десятка бывших заключенных. Во время службы они получали зарплату, хотя и меньше, чем остальные добровольцы. Раненым выплачивают компенсации.

Напомним, правительство Севастополя 13 декабря приняло постановление, которым утвержден порядок предоставления социальной помощи участникам специальной военной операции, их семьям, а также семьям погибших.

Дмитрий Островский

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