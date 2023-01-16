Что ждет гребную базу в Инкермане

Водно-гребная база спортивной школы № 8 в Инкермане стала спортивным домом для талантливой севастопольской спортсменки Анастасии Долговой, приносящей городу регулярно награды всероссийских и международных соревнований.

Тем не менее, в городе постоянно возникают вопросы о судьбе спортивного объекта. Корреспондент «Севкора» спросил у начальника Управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко, что было и что будет с гребной базой.

— Сергей Анатольевич, как обстоят дела с нашей гребной базой, что там сейчас?

— За последние два года мы модернизировали существующую базу. Раньше там было жалкое зрелище. То, что мы приняли в 2014 году – это все что осталось с советского периода, деградируя и разваливаясь.

Не развалилось окончательно благодаря коллективу спортивной школы № 8, который тренерскими руками все это сохранял.

Это был три раза горевший ангар, какие-то странные спиленные рубки, покрашенные собственным силами, выполнявшие функцию раздевалок.

Мостик на территории школы напоминал какой-то мексиканский фильм – проплывает труп животного, и ты идешь по гнилому латаному мостику на базу, где занимаются дети.

Мы поставили новые понтоны, закупили новое оборудование, поставили новый блочно-модульный ангар, нормальные тренерские, дежурную рубку для спасателей. Сейчас это другая история.

— Ждет ли этот объект развитие?

— Если говорить о развитии, то на территории базы планируется строительство гребного физкультурно-оздоровительного комплекса. Сейчас там строится 25-метровый бассейн, который, я думаю, мы сдадим в 2023 году.

Хотя мы и закрыли первичные потребности, но мы видим новые возможности для этого объекта. Вода на этой территории уникальная.

В свое время там тренировалась сборная Украины. Не потому что там какие-то элитные условия, а потому что природная составляющая крайне благоприятная. Там тихая вода хорошей консистенции из-за вхождения Черной речки в Севастопольскую бухту.

После строительства базы, я очень надеюсь, мы реализуем этот проект, мы сможем претендовать на то, чтобы принимать сборную России здесь, в Севастополе, несколько раз в год.

Такой подход также позволит пополнять бюджет города и привлекать дополнительные инвестиции в него.

— Можно ли сказать, что это перспектива ближайших 3-4 лет?

— Это перспектива не завтрашнего дня. Проектная документация есть, но лимиты финансирования пока не выделены.