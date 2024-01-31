Самбист из Севастополя везет в город золото Всероссийских соревнований

Борец Максим Просунко завоевал золотую медаль в весовой категории 58 кг на Всероссийских соревнованиях, проходивших в Домодедово среди юношей и девушек 14-16 лет.

Соревнования являлись отборочными на Первенство России. За медали боролись лучшие самбисты из 33 субъектов России.

Максим воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №2». Своей победой он получил путевку на Первенство России, которое пройдет в сентябре в Кемерово, а также выполнил норматив КМС по самбо. Тренируют спортсмена Павел и Дмитрий Глебовы.

Напомним, севастопольские борцы взяли три медали первенства ЮФО по самбо.