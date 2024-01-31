В Севастополе 7-летний мальчик сломал ногу на неисправной карусели

В Севастополе СК возбудил уголовное дело за халатность при содержании детской карусели, из-за неисправности которой пострадал первоклассник. Об этом сообщают пресс-службы СК и городской прокуратуры.

Все произошло в сентябре прошлого года, кода несколько детей катались на карусели в районе домов № 3 и 5 по ул. Косарева. Из-за поломки дети были вынуждены раскручивать карусель и тормозить ногами, упираясь в обломки руля игровой конструкции.

В какой-то момент обувь ребенка зацепилась за карусель, в результате чего мальчик получил открытый перелом костей голени правой ноги.

В соответствии с заключением экспертизы, проведенной в июне 2023 года, карусель подлежала демонтажу в связи с неисправностью, однако фактически она была демонтирована работниками управляющей компании только в ноябре 2023 года, что провело к тяжким последствиям.

Напомним, экс-начальник отдела «Парки и скверы» осужден за халатность.