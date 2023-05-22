Севастопольские борцы взяли три медали первенства ЮФО по самбо

Севастопольские самбисты завоевали три бронзовые медали первенства Южного федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет, который прошел в Армавире.

Бронзовая медаль среди юношей в активе Александра Маковчука (тренеры Павел и Дмитрий Глебовы). У девушек на счету два третьих места — бронзовые награды завоевали Альбина Залялютдинова (тренеры Вячеслав Амелин и Владимир Бобров) и Полина Тюленева (тренеры Павел Глебов и Роман Говоруха).

По результатам соревнований севастопольские спортсмены получили право представить наш город на первенстве России, которое пройдёт с 5 по 10 июня в Нижегородской области.

Напомним, спортсмен из Севастополя Антон Брачев завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира по самбо.