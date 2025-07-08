С сегодняшнего дня закрыта дорога на Ай-Петри

С 8 июля 2025 года на автомобильной дороге Бахчисарай – Ялта вводится временное ограничение движения транспорта на участке км 26+100 – км 42+700. Речь идёт об отрезке пути через гору Ай-Петри длиною 16 км.

Причина перекрытия: проведение строительно-монтажных работ по реконструкции и возведению сооружений инженерной защиты дорожного полотна, сообщили в Минтрансе Крыма.

Ограничение будет действовать на весь период производства работ.

Автомобилистам рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты следования.

Отметим, что также с конца мая закрыта канатная дорога на Ай-Петри.

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Ольга Сурикова