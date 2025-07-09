Погода в Севастополе 9 июля

Погода
09-07-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный,

ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°,

днем 34…36°.

Температура воды в море 23-24°.

Фото: Елена Голос

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