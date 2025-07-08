Появилась возможность отредактировать персональные данные в билетах «Гранд Сервис Экспресс» 

Пассажиры поездов «Гранд Сервис Экспресс», купившие билеты на сайте, теперь могут проверить свои личные данные и исправить ошибки. Сообщает пресс-служба перевозчика.

Для этого в меню «Покупка и возврат» на сайте нужно выбрать раздел «Отредактировать персональные данные», где можно будет посмотреть данные о пассажире и при необходимости изменить их.

При редактировании можно выполнить одно из следующих действий: добавить отчество, изменить пол, изменить в сумме максимум два знака в фамилии, имени и отчестве и/или в номере документа, то есть – или два знака в ФИО, или два знака в номере документа, или комбинация – один знак в ФИО и один знак в номере документа.

Удаление знака или добавление знака, или замена знака на другой знак считается одним изменением. Замена строчных букв заглавными и заглавных букв строчными не считается изменением. Сервис реализован, чтобы пассажиры могли исправить случайные опечатки, сделанные при оформлении билетов. Более крупные ошибки, а также ошибки в заказах, которые включают в себя билеты для детей без места, можно исправить в кассе или через возврат билета и приобретение нового.

Пока что эта опция доступна только на сайте, мобильное приложение только разрабатывается.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова