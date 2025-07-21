С самого утра плывут Москва и область — в регионе мощный ливень

Более 80% месячной нормы осадков выпало в Московской области за сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Из-за непогоды происходят задержки в работе наземного транспорта, а также сильное повышение цен на такси.

Очевидцы выкладывают фото, где машина скорой помощи не справилась с потопом на Шмитовском проезде.

В разных районах Москвы наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. Ливень и грозы с порывами ветра до 15 м/с, по данным МЧС, продлятся до 21:00.

При этом, по прогнозам синоптиков, дожди не собираются стихать всю неделю.

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Ольга Сурикова

Фото: соцсети