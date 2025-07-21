Более 50 поездов идут с задержками из-за происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области

Около 20 поездов едут с опозданием на Крымском направлении.

Так, задержка поезда Москва-Симферополь составляет пять часов, из Санкт-Петербурга и Мурманска от 2,5 до 4 часов.

Из Крыма самая большая задержка у поезда Симферополь-Пермь — 3,5 часа. Всего с опозданием придут 11 поездов.

Отмечается, что пассажиры, задерживающихся в пути следования составов, будут обеспечены водой, свыше 4 часов — питанием.

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Ольга Сурикова