На «35-й батарее» укротили молнии, которые постоянно «выключали» Пантеон Памяти

Грозы регулярно выводили из строя высокотехнологичное оснащение Пантеона Памяти — слаботочное оборудование было чувствительно к прохождению грозового фронта. После каждой бури требовался долгий и дорогой ремонт, а значит для посетителей он закрывался на это время.

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Проблему помогли решить специалисты ООО «КБ Коммутационной аппаратуры», знающие музей со дня основания. По их рекомендациям переделали схему и принципы молниезащиты, рассказали в Музейном комплексе «35 береговая батарея».

В ночь с 12 на 13 июля над Херсонесским полуостровом бушевала гроза. Оборудование на Пантеоне Памяти выдержало испытание — теперь он работает без перебоев.

Фото: камеры видеонаблюдения музея

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Ольга Сурикова