В Алуште начальника управления имущественных и земельных отношений поймали за взятку

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления имущественных и земельных отношений администрации города Алушты. Женщину обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Установлено, что обвиняемая за покровительство потребовала свою знакомую купить офисную мебель на сумму 135 тысяч рублей.

Спустя время фигурантка выдвинула новое требование — оплатить ремонт ее кабинета в размере 150 тысяч рублей, предоставив реквизиты банковской карты.

Женщина была задержана и свою вину признала. В администрации Алушты и по месту ее жительства проведены обыски.

Судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.