С пляжей Севастополя вывезено уже более 140 тонн отходов после выброса мазута

Тема последствий выброса мазута стала главной на аппаратном совещании у губернатора Севастополя.

С сегодняшнего дня начинает работать единый телефон Штаба для волонтеров по уборке мазута и спасению птиц:

+7 (8692) 41-70-51

с 9:00 до 18:00 без выходных

По данным главы города, к 8 утра сегодняшнего дня новых выбросов мазута не зафиксировано, то пока Штаб определил, что организованная группа волонтеров будет отправляться от площади Ушакова один раз в день — в 9:30. Волонтеров снабжают всеми необходимыми защитными средствами, после работы добровольцев доставляют обратно.

Сегодня на ликвидации последствий в городе продолжает работать группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС в составе 251 человека и 29 единиц техники, 100 сотрудников организаций, подведомственных Департаменту городского хозяйства, 50 сотрудников Севприроднадзора и Лесхоза, и более 100 волонтеров.

Всего за время проведения работ вывезено 140,7 тонны отходов.

Мониторинг показывает, что выбросы мазута еще могут повторяться. Сейчас в севастопольской акватории не фиксируются крупные мазутные пятна, но в толще воды есть фрагменты нефтепродуктов мелкой фракции. Поручил в оперативном порядке закупить сетки, которые расставим вдоль галечных пляжей для сбора мазута, сообщил глава города.

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Ольга Сурикова