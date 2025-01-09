В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС из-за разлива мазута в Керченском проливе

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен на территории Евпатории и Сакского района Крыма из-за выбросов мазута на побережье, сообщила пресс-служба МЧС республики.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, в свою очередь, накануне заявил, что ситуация на полуострове может только ухудшиться.

«С 21 декабря до 8 января вывезено 265 тонн загрязненного грунта, очищено 84 километра побережья. Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», — поделился неутешительными прогнозами Сергей Аксенов.

Он добавил, что перед спасателями стоят две задачи: не допустить новых выбросов мазута на берег и оперативно выявлять места, где нефтепродукты все же попали на сушу.

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Ольга Сурикова