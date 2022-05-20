С пляжей Севастополя уберут 159 незаконных ларьков

ДГХ подавало заявки в конкурс на меньшее количество объектов

Правительство Севастополя внесло изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города. Выявлено несоответствующих требованию почти 160 ларьков. Об этом сообщила в ходе заседания 20 мая директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Наталия Скорюкова.

Она отметила, что проект предусматривает исключение из схемы 159 НТО по «причине не соответствия таких мест действующим нормам и ограничениям», а также изменения специализации вида конструкции.

«Сейчас объекты НТО, которые расположены на пляжах, не соответствуют конкурсной документации. В конкурсной документации гораздо меньше объектов, поэтому по протесту прокуратуры, мы приводим в соответствие», — пояснила Скорюкова.

Напомним, в Севастополе в начале курортного сезона 2022 года стал вопрос о сносе 70 незаконных НТО.

Ольга Сурикова