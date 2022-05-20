Доходную часть бюджета Севастополя в 2021 году обеспечили бюджетники

И госбюджет

В Севастополе доходная часть бюджета за 2021 год составила 63,6 млрд рублей. Расходная часть 66 млрд рублей. Дефицит зафиксировали на уровне 2,4 млрд рублей. Об этом 20 мая на заседании правительства доложил исполняющий обязанности директора Департамента финансов города Алексей Плотников.

Он отметил, что за прошедший год динамика поступлений доходов составила 107%, расходов —117%, по сравнению с показателями 2020 года.

При этом губернатор Михаил Развожаев с сожалением констатировал, что достичь увеличения удалось за счет дополнительных поступлений из госбюджета.

«Наши доходы они тоже растут. Они больше, чем инфляция. Город начинает самостоятельно получать больше денег. Здесь положительная тенденция имеет место быть. И был запланирован дефицит 6,2 млрд рублей, но он сократился до 2,4 млрд», — указал в своем докладе Плотников.

Он добавил, что прирост собственных доходов города, в том числе и налоговых поступлений — 20,7 млрд рублей, на 3,8 млрд рублей больше, чем в прошлом году. И доходы Севастополя составляют лишь треть всех поступлений в бюджет.

Чиновник подчеркнул, что наибольшие поступления были с налога с физических лиц. Всего поступило с НДФЛ — 10,2 млрд рублей.

«Это не так хорошо. Потому что больше должен быть налог на прибыль, налоги на имущество и землю. Что характеризовало бы работу экономики, а у нас бюджетная сфера», — сказал и.о. руководителя департамента.

Напомним, в Севастополе был утвержден бюджет на 2022 год. Общий объем доходов планируется на уровне 61, 3 млрд руб.

Ольга Сурикова