С начала года в Севастополе отремонтировали 124 дороги протяженностью 55 километров

Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Прямо сейчас работы идут на 12 дорогах: улица Федько, Студенческая, Аксютина, Флюсовая, Цымлянская, Никитская, проезды от улицы Горпищенко к улице Синопской, от улицы Флюсовой к улице Василия Жукова, от улицы Парижской Коммуны к улице 19-го Партсъезда, от улицы Чернореченской к улице Узловой, а также тупик Сливовый и тупик Каманина.

Также отремонтирован мост на подъезде к Любимовке. Сейчас идут работы на путепроводе на дороге Симферополь -Бахчисарай-Севастополь.

В галерее в Ласпи идёт ремонт левой стороны и устройство кровли.

По нацпроекту идет ремонт подземного перехода на Матроса Кошки (готовность 88%) и перекрёстка улицы Вакуленчука, проспекта Октябрьской революции и Фиолентовского шоссе (готовность 95%).

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Анна Левина