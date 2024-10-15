Афиша праздничных мероприятий, посвященных гимну Севастополя 17 октября

В этом году гимну Севастополя исполняется 70 лет! И, конечно, к такой памятной дате в городе запланировано немало праздничных мероприятий. «Севкор» рассказывает, что состоится в Севастополе 17 октября.

Ключевое мероприятие — большой концерт в центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25) в 15:00 с участием творческих коллективов и масштабными хореографическими постановками.

Вход по бесплатным пригласительным билетам.

Также состоится концерт в Доме офицеров Черноморского флота (ул. Ленина, 9) в 17:00, вход свободный.

Центральная городская библиотека им. Толстого (ул. Ленина, 51) пригласит на мастер-класс по созданию книжной закладки в 17:00 и тематический брейн-ринг «Легендарный Севастополь» в 18:30.

Участие бесплатное, требуется регистрация.

В детской библиотеке-филиале № 7 (ул. Корчагина, 16) в 11:00 пройдет музыкальный час «Гимн легендарного города» с викториной и исполнением гимна.

В детской библиотеке им. Гайдара (ул. Ленина, 76) в 14:00 состоится литературно-музыкальный час «Легендарная песня», где расскажут о гимне и его авторах, а также покажут фрагменты документального фильма.

В библиотеке романтики и путешествий (ул. Хрюкина, 10) в 15:00 пройдет вечеринка «Песня, зовущая на подвиг» с чтением стихов и песнями о городе.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер